  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области приставы изъяли 4 ножа у посетителей судов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области приставы изъяли 4 ножа у посетителей судов
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Тульской области приставы изъяли 4 ножа у посетителей судов

В отношении каждого любителя острых предметов был составлен административный протокол.

Сотрудники УФССП России по Тульской области пресекли попытки проноса в здания судов запрещённых предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

В здание Веневского районного суда 8 октября прибыл обвиняемый по уголовному делу. На входе пристав предупредил мужчину об ответственности за пронос «запрещенки», на что тот ответил, что ничего запрещенного при себе не имеет. При личном досмотре у него был найден складной нож.

Аналогичные ситуации произошли в пос. Ленинский, Щекине и Белеве. Один из посетителей пытался пронести нож в кармане, второй – в сумке, а у третьего складной нож был пристегнут к ключам в качестве брелока.

В отношении правонарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные правила».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
судебные приставыУФССП России по Тульской областизапрещенные предметы
Место
Тульская область
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 51 896 -5
Какие дома Тулы останутся без света 15 октября
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без света 15 октября
сегодня, в 21:47, 39 436 1
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
Жизнь Тулы и области
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
сегодня, в 18:55, 38 1099 -10
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
Жизнь Тулы и области
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
сегодня, в 16:17, 30 1689 6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области снизилась аварийность на дорогах
В Тульской области снизилась аварийность на дорогах
На ремонт Синетулицкого шоссе в Туле нужно 120 млн рублей
На ремонт Синетулицкого шоссе в Туле нужно 120 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.