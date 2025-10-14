В Тульской области приставы изъяли 4 ножа у посетителей судов

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Сотрудники УФССП России по Тульской области пресекли попытки проноса в здания судов запрещённых предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

В здание Веневского районного суда 8 октября прибыл обвиняемый по уголовному делу. На входе пристав предупредил мужчину об ответственности за пронос «запрещенки», на что тот ответил, что ничего запрещенного при себе не имеет. При личном досмотре у него был найден складной нож.

Аналогичные ситуации произошли в пос. Ленинский, Щекине и Белеве. Один из посетителей пытался пронести нож в кармане, второй – в сумке, а у третьего складной нож был пристегнут к ключам в качестве брелока.

В отношении правонарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные правила».