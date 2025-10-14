  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На ремонт Синетулицкого шоссе в Туле нужно 120 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ремонт Синетулицкого шоссе в Туле нужно 120 млн рублей
Фото Алексея Пирязева.

На ремонт Синетулицкого шоссе в Туле нужно 120 млн рублей

Этим вопросом администрация города планирует заняться в следующем году.

В администрацию города поступило много обращений от туляков с вопросом, когда же Синетулицкое шоссе ждет ремонт? Это долгожданная история для жителей. 

Глава администрации Тулы Илья Беспалов в ходе прямого эфира ВКонтакте ответил на этот вопрос. 

— Мы провели расчеты, а также работы по расширению шоссе — расчистили обочины, провели ямочный ремонт. Но основной запрос от жителей — чтобы там поехал общественный транспорт. Мы посчитали, стоит это 120 млн рублей. Туда входит пешеходная артерия, остановки, ремонт самого полотна. Эти деньги нам надо изыскать в следующем году, чтобы приступить к работам. Мы будем этим заниматься, потому что сумма большая. 

По словам сити-менеджера, вопрос ремонта Синетулицкого шоссе — один из приоритетных. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 20:13 +1
Другие статьи по темам
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
ремонт Синетулицкого шоссе
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 51 896 -5
Какие дома Тулы останутся без света 15 октября
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без света 15 октября
сегодня, в 21:47, 39 434 1
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
Жизнь Тулы и области
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
сегодня, в 18:55, 38 1097 -10
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
Жизнь Тулы и области
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
сегодня, в 16:17, 30 1688 6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области приставы изъяли 4 ножа у посетителей судов
В Тульской области приставы изъяли 4 ножа у посетителей судов
В Туле пропал 41-летний Валерий Шинкарев
В Туле пропал 41-летний Валерий Шинкарев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.