На ремонт Синетулицкого шоссе в Туле нужно 120 млн рублей

Фото Алексея Пирязева.

Этим вопросом администрация города планирует заняться в следующем году.

В администрацию города поступило много обращений от туляков с вопросом, когда же Синетулицкое шоссе ждет ремонт? Это долгожданная история для жителей.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов в ходе прямого эфира ВКонтакте ответил на этот вопрос.

— Мы провели расчеты, а также работы по расширению шоссе — расчистили обочины, провели ямочный ремонт. Но основной запрос от жителей — чтобы там поехал общественный транспорт. Мы посчитали, стоит это 120 млн рублей. Туда входит пешеходная артерия, остановки, ремонт самого полотна. Эти деньги нам надо изыскать в следующем году, чтобы приступить к работам. Мы будем этим заниматься, потому что сумма большая.

По словам сити-менеджера, вопрос ремонта Синетулицкого шоссе — один из приоритетных.