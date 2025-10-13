  1. Моя Слобода
В Туле обсудили работу такси: водители пожаловались на низкие тарифы
Фото Алексея Пирязева

В Туле обсудили работу такси: водители пожаловались на низкие тарифы

Рабочее совещание прошло под председательством заместителя главы регионального Минтранса – директора департамента транспорта Евгения Ташлыкова.

К диалогу были приглашены ключевые представители таксомоторной отрасли. Евгений Ташлыков подчеркнул значимость такси как элемента транспортной системы региона, от которого зависит удобство и безопасность жителей. Ключевые задачи в развитии такси – легализация деятельности, контроль за состоянием машин, дисциплина водителей и конструктивное взаимодействие с агрегаторами.

– Только совместными усилиями бизнеса и власти мы сможем сделать работу отрасли более прозрачной и эффективной. Наша цель сегодня — в открытом диалоге определить проблемные точки и наметить конкретные решения, — заявил Евгений Ташлыков.

Представители таксопарков озвучили ряд проблем. Одна из них – тарифная политика агрегаторов. Из-за значительной разницы в стоимости поездок, например, из Тулы в Москву и обратно, водители теряют доходы, а низкие тарифы вызывают у них недовольство.

Перевозчики предложили рассмотреть возможность отмены обязательного использования электронных путевых листов – эта мера должна упростить документооборот.

Евгений Ташлыков поручил организовать ещё одну рабочую встречу с обязательным привлечением представителей крупных агрегаторов такси, чтобы обеспечить прямой диалог для поиска практических решений озвученных проблем.

Фотограф:
сегодня, в 19:40 −3
