В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus

Фото с автохамом появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали снимки, сделанные на ул. Пушкинской в Туле. На фото видно, как двум мамочкам с колясками пришлось обходить препятствие в виде припаркованного автомобиля Lexus. Машина перегородила тротуар, поэтому женщины были вынуждены лезть в грязь.

«Мастер парковки»?! Снято 08.10.2025, в 13:40. Тула, ул. Пушкинская, 57», — сообщила автор снимков.

5_v1gl0S1LesPNqvAceG3_9Czpv41oWucOavkVm3tJ1g9WQ_z3WqyOdNUa9QSfd-AULOBqi0F0nvYdy7bnx_nb2s.jpg

 

Тульская УК задолжала газовикам почти миллион рублей: погашать долг будут деньгами жильцов
Тульская УК задолжала газовикам почти миллион рублей: погашать долг будут деньгами жильцов
В Туле обсудили работу такси: водители пожаловались на низкие тарифы
В Туле обсудили работу такси: водители пожаловались на низкие тарифы
