Тульская полиция проводит акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

В региональном УМВД работает круглосуточный телефонный номер, по которому любой желающий может внести свой вклад в борьбу с наркоторговлей.

С 13 по 24 октября на территории Тульской области проводится второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Её цель – привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании.

Также в рамках мероприятия активизирован приём оперативной информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, обращений и предложений по вопросам совершенствования профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

Звонки принимаются сотрудниками УМВД России по Тульской области круглосуточно по телефону: 8(4872)32-22-49.

сегодня, в 19:07 0
