В Тульской области появится праздник «День семей защитников Отечества»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области появится праздник «День семей защитников Отечества»

Этот вопрос обсудили на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

В июле в ходе встречи главы региона с многодетными семьями участников специальной военной операции поступило предложение об учреждении регионального праздника «День семей защитников Отечества». Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков предложил поддержать инициативу и установить ежегодную дату празднования — 7 февраля. 

Дмитрий Марков подчеркнул, что региональный праздник позволит выразить признание семьям за поддержку ребят, защищающих Родину и будет способствовать укреплению института семьи.

Губернатор поручил подготовить соответствующий проект закона Тульской области. 

сегодня, в 17:53 −7
Место
Тула
Прочее
региональный праздник
