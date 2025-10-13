В Тульской области появится праздник «День семей защитников Отечества»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Этот вопрос обсудили на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

В июле в ходе встречи главы региона с многодетными семьями участников специальной военной операции поступило предложение об учреждении регионального праздника «День семей защитников Отечества». Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков предложил поддержать инициативу и установить ежегодную дату празднования — 7 февраля.

Дмитрий Марков подчеркнул, что региональный праздник позволит выразить признание семьям за поддержку ребят, защищающих Родину и будет способствовать укреплению института семьи.

Губернатор поручил подготовить соответствующий проект закона Тульской области.