В Тульской области появится праздник «День семей защитников Отечества»

В июле в ходе встречи главы региона с многодетными семьями участников специальной военной операции поступило предложение об учреждении регионального праздника «День семей защитников Отечества». Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков предложил поддержать инициативу и установить ежегодную дату празднования — 7 февраля.
Дмитрий Марков подчеркнул, что региональный праздник позволит выразить признание семьям за поддержку ребят, защищающих Родину и будет способствовать укреплению института семьи.
Губернатор поручил подготовить соответствующий проект закона Тульской области.