Дмитрий Миляев: Активное долголетие – это быть востребованным в обществе  

13 октября на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрий Миляева обсуждали, как работает в регионе программа «Активное долголетие».

- Тульская область – возрастной регион, поэтому необходимо создать достойные условия для граждан старшего поколения, повысить качество их жизни, сделать ее более активной и комфортной. Укрепление и сохранение здоровья людей, в том числе пожилого возраста, позволит добиться увеличения продолжительности жизни, - сказал Дмитрий Миляев.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин подтвердил, что доля жителей 60+ в регионе – 28,7%. Это 5-е место в ЦФО и 27-е – в Российской Федерации.

С 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» в пяти государственных учреждениях здравоохранения работают гериатрические отделения на 105 коек. Организованы гериатрические кабинеты в 7 поликлиниках. До конца года планируется открыть еще 15 кабинетов.

В 2026 году на базе шести лечебных учреждений откроются кабинеты когнитивных нарушений, где будут внедрять передовой опыт работы с возрастными пациентами, который есть у ФМБА и Института мозга.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Тульской области планируется создать межведомственное региональное движение «За медицину здорового долголетия». Его цель – содействие формированию и продвижению среди населения медицины здорового долголетия и здоровьесберегающих технологий, включая культуру здорового долголетия.

Благодаря системе долговременного ухода совместно с региональным министерством труда и соцзащиты в 2025 году удалось сохранить 384 жизни пациентов, находящихся на сопровождении.

В рамках пилотного проекта по внедрению гериатрических технологий в работу многофункциональных стационаров в Тульской областной клинической больнице открылся гериатрический кабинет для консультации пациентов старше 60 лет с выявленными признаками старческой астении. В 2024 году проведен скрининг 10193 пациентов, за шесть месяцев 2025-го – 6362.

По программе «Активное долголетие» увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития за 8 месяцев 2025 года на 3067 человек. На диспансерное наблюдение взято 97,8% человек.

Проводятся мероприятия по повышению уровня медицинской грамотности граждан старшего поколения по вопросам здорового старения и активного долголетия, профилактики и лечения возраст-ассоциированных заболеваний.

Улучшение качества жизни пожилых людей позволит достигнуть установленной цели по ожидаемой продолжительности жизни в 2025 году – 73,58 лет.

Губернатор поручил Серею Мухину обратить особое внимание на сбережение здоровья трудоспособного населения:

- Эти люди в активной фазе жизни, они трудятся. Понятно, что есть профилактические осмотры, диспансеризация. Но надо серьезно заботиться об их здоровье сегодня – чтобы обеспечить их активное долголетие, не дожидаясь, когда они станут участниками этой программы.

Программа «Активное долголетие» - это не только медицинский аспект заботы о гражданах старшего поколения, но и спортивный, культурный, образовательный. Сейчас каждый второй житель региона возраста 60+ как-то соприкасается с программой.

- Активное долголетие – это значит, человек востребован, вовлечен в социальную, общественную жизнь, - подчеркнул губернатор. – Когда человек заканчивает трудовую деятельность, а живет в одиночестве, зачастую он оказывается предоставлен сам себе. И если ему нечем заняться, он просто угасает.

О том, что включает программа «Активное долголетие» в части образования, рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко:

- Наши образовательные проекты касаются компьютерной, интернет-грамотности, повышения профессиональных компетенций, - пояснила министр. - На 2025 год показатель программы «Активное долголетие» по охвату граждан старшего возраста образовательными мероприятиями составляет 13913 человек. По итогам девяти месяцев мероприятиями охвачено 14050 человек, то есть 100,98%.

Для лиц старшего возраста на базе подведомственных образовательных учреждений организованы курсы компьютерной, финансовой грамотности и основ безопасного поведения в интернете.

Медицинские работники, закрепленные за подведомственными образовательными учреждениями, проводят занятия по медицинской грамотности: как следить за здоровьем самостоятельно, измерять давление и сахар крови, заниматься профилактикой болезней и жить активно.

Работники системы образования старшего возраста включены в мероприятия и образовательные программы регионального института повышения квалификации и профессиональной переподготовки. На программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки зачислены 536 человек, в образовательных интенсивах и конкурсах профессионального мастерства приняли участие 689 человек.

Во всех подведомственных организациях системы образования два раза в неделю проводятся занятия по общефизической подготовке – в них постоянно принимают участие более 1000 работников старшего возраста.



У старшего поколения популярны краеведческие маршруты по памятникам архитектуры и достопримечательностям региона, спортивные кружки, творческие занятия по изобразительному искусству, фотографии, шитью.

- Всего в досуговые мероприятия и творческие проекты системы образования вовлечено 5332 гражданина старшего возраста, - пояснила Оксана Осташко.

Дмитрий Миляев отметил, что необходимо увеличивать вовлеченность граждан старшего возраста в социальную жизнь, а также укреплять связи между поколениями:

- Надо провести шахматный турнир «Единство поколений»! Отбираем победителей школьных турниров и активистов программы «Активное долголетие». И устраиваем среди них турнир.