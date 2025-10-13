Тульская УК задолжала газовикам почти миллион рублей: погашать долг будут деньгами жильцов

Фото Артёма Жильцова

А за просрочку платежа и госпошлины коммунальщики должны заплатить пени на сумму более 500 тысяч рублей.

Все управляющие компании, эксплуатирующие многоквартирные дома, кроме ООО «Новый город», выполнили взятые на себя обязательства перед региональной газовой компанией и вошли в отопительный сезон без просроченной задолженности за газ. Об этом сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

Просроченная задолженность ООО «Новый город» на начало отопительного сезона составила 950 тысяч рублей. Системные неплатежи за газ управляющей компании привели к тому, что Арбитражный суд Тульской области начислил организации пени на сумму более полумиллиона рублей.

В рамках исполнительного производства взыскание судебными приставами пени будет осуществляться за счет всех денежных средств ООО «Новый город», в том числе поступающих от жильцов.