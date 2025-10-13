  1. Моя Слобода
Дрифтер из Петровского квартала остался без колёс
Фото: тульская Госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли нарушителя ПДД к ответственности.

Заслуженное наказание настигло очередного «антигероя» нашей постоянной рубрики «Накажи автохама» – меньше недели назад мы опубликовали видео, на котором водитель отечественной «шестёрки» устроил дрифт в микрорайоне Петровский квартал.

Накануне вечером к лихачу в гости наведались сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Туле. Водителем оказался 26-летний туляк. Инспекторы провели с ним профилактическую беседу, а при осмотре машины выяснили, что на ней установлены колеса, параметры которых не предусмотрены заводом-изготовителем.

Водителя «шестёрки» оштрафовали на 500 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Кроме того, в подразделение МРЭО Госавтоинспекции направлены документы для принятия решения о прекращении регистрации транспортного средства.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

сегодня, в 21:21 +1
Событие
дрифтнарушение ПДДштрафтульская ГосавтоинспекцияУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тула
