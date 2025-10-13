Дрифтер из Петровского квартала остался без колёс

Фото: тульская Госавтоинспекция

Заслуженное наказание настигло очередного «антигероя» нашей постоянной рубрики «Накажи автохама» – меньше недели назад мы опубликовали видео, на котором водитель отечественной «шестёрки» устроил дрифт в микрорайоне Петровский квартал.

Накануне вечером к лихачу в гости наведались сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Туле. Водителем оказался 26-летний туляк. Инспекторы провели с ним профилактическую беседу, а при осмотре машины выяснили, что на ней установлены колеса, параметры которых не предусмотрены заводом-изготовителем.

Водителя «шестёрки» оштрафовали на 500 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Кроме того, в подразделение МРЭО Госавтоинспекции направлены документы для принятия решения о прекращении регистрации транспортного средства.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

