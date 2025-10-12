  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев поздравил аграриев Тульской области с Днем работника сельского хозяйства
Фото из архива Myslo.

Традиционно День работника сельского хозяйства в России отмечают во второе воскресенье октября. В 2025 году праздник выпал на 12 октября.

В поздравлении в частности говорится:

— Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность — не просто отрасли экономики, это основа продовольственной безопасности, устойчивого развития территорий и благополучия тысяч семей. Благодаря вам Тульская область укрепляет свои позиции в аграрной сфере и демонстрирует стабильный рост.

Регион традиционно считается индустриальным, но именно АПК стал одним из его флагманов. Активно развиваются растениеводство, животноводство, переработка.

Мы удерживаем второе место в стране по производству картофеля, занимаем девятое место по надоям.

Продукция наших аграриев поставляется в десятки стран. С вашей помощью планка в 1 млн посевных площадей и 3 млн т зерна будет достигнута и агропромышленный комплекс региона выйдет на новый уровень. 

Благодарю вас за такой важный и нужный труд, за мастерство и вклад в развитие Тульской области.

12 октября, в 11:00
