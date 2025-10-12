«Биологи против фильмов ужасов», фестиваль стимпанк-культуры, еды и музыки: объявлены лауреаты премии Russian Event Awards

Фото из архива Елены Курлыковой.

В Коломне в арт-квартале «Патефонка» состоялся финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии.

129 проектов из 18 регионов зарегистрировались для участия в окружном этапе Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2025. Всего к участию в финале было допущено 139 проектов из 19 регионов ЦФО и СЗФО.

Победители окружного этапа премии смогут принять участие в Общенациональном финале Международной премии Russian Event Awards, который пройдет 26-28 ноября в Нижнем Новгороде.

Среди лауреатов есть и представители Тульской области. Итак:

Лучшее молодежное туристическое событие. 1 место — III Фестиваль стимпанк-культуры Ferrum, ГУК ТО «Объединение центров развития культуры», Тульская область, Тула.

Лучшее туристическое событие в гибридном формате. 1 место — интерактивное просвет-шоу «Биологи против фильмов ужасов», ГУК ТО «Тульский областной экзотариум», Тульская область, Тула.

Специальный диплом за «креативную подачу туристического гастрономического события» — фестиваль еды и музыки «Пикник у господина Пуфа», МБУК «Одоев-город музей», Тульская область, Одоев.