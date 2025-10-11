Тульские гаишники провели акцию «Стоп коррупция!»

Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники контрольно-профилактического отдела управления Госавтоинспекции Тульской области провели акцию «Стоп коррупция!». Полицейские останавливали автомобили, беседовали с водителями, разъясняли им, что дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием.

Гаишники рассказали, что в салонах патрульных автомашин, а также в экзаменационных отделениях установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия полицейских. Любая попытка гражданина дать взятку фиксируется. Это в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 УК РФ.

Если вам стало известно о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции, необходимо сообщить об этом по телефону доверия УМВД России по Тульской области 32-22-85 или по номеру 02 (с мобильного 102).