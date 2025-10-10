На следующей неделе в Центральной России выпадет первый снег

Фото Дмитрия Дзюбина.

Но пока о формировании снежного покрова речь не идет. Снег сразу же будет таять.

Период сухой и теплой октябрьской погоды в Центральной России завершился. Циклон «Барбара» принес нам обильные и затяжные дожди.

Дождливыми и холодными будут не только предстоящие выходные, но и начало новой недели. При этом атмосферное давление окажется на 10 единиц ниже нормы.

Синоптики погодного центра «Фобос» прогнозируют, что 14–15 октября дневная температура воздуха составит +5…+7° С. Среди капель дождя появятся и первые снежинки.

