В Туле с молотка продадут имущество должников на 23 млн рублей

Фото из архива Myslo.

На торги в форме аукциона выставят арестованное имущество должников на сумму 22,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

В качестве лотов представлены квартиры в Туле, Киреевске, Плавске и Алексине, жилой дом с земельным участком в Ефремовском районе, земельный участок в Ясногорском районе, а также ряд нежилых помещений в областном центре.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными электронной подписью (ЭЦП), направляются на торговую площадку по адресу https://арест.вэтп.рф/ до 14.10.2025.

Ближайшие торги пройдут 16 октября в 11.00 на электронной площадке ООО «ВЭТП».