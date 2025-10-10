  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле с молотка продадут имущество должников на 23 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле с молотка продадут имущество должников на 23 млн рублей
Фото из архива Myslo.

В Туле с молотка продадут имущество должников на 23 млн рублей

Ближайшие торги пройдут 16 октября.

На торги в форме аукциона выставят арестованное имущество должников на сумму 22,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

В качестве лотов представлены квартиры в Туле, Киреевске, Плавске и Алексине, жилой дом с земельным участком в Ефремовском районе, земельный участок в Ясногорском районе, а также ряд нежилых помещений в областном центре. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными электронной подписью (ЭЦП), направляются на торговую площадку по адресу https://арест.вэтп.рф/ до 14.10.2025.

Ближайшие торги пройдут 16 октября в 11.00 на электронной площадке ООО «ВЭТП».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 16:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
имуществодолжникидолг
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
Жизнь Тулы и области
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
вчера, в 09:00, 113 3231 -19
Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу
Жизнь Тулы и области
Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу
вчера, в 11:49, 83 2709 0
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
Дежурная часть
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
вчера, в 15:23, 46 1809 -9
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
Мир
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
вчера, в 11:03, 69 1478 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На следующей неделе в Центральной России выпадет первый снег
На следующей неделе в Центральной России выпадет первый снег
В центре Тулы водитель грубо нарушил ПДД
В центре Тулы водитель грубо нарушил ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.