Президент Владимир Путин назначил новых судей в Тульской области

Фото: kremlin.ru

На шестилетний срок заместителем председателя Тульского областного суда назначен Владислав Викторович Назаров. Председателем Богородицкого межрайонного суда стал Никита Андреевич Руденко. Аналогичную должность в Ленинском районном суде займёт Регина Владимировна Мясоедова.

Судьёй Тульского областного суда назначена Ольга Сергеевна Свиридова. Есть новые назначения и в районных судах – судьёй Алексинского межрайонного суда стал Сергей Александрович Темарев, а судьёй Привокзального районного суда Тулы – Анастасия Михайловна Перезябова.