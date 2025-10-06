  1. Моя Слобода
Президент Владимир Путин назначил новых судей в Тульской области
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин назначил новых судей в Тульской области

Соответствующий Указ глава государства подписал в понедельник, 6 октября.

На шестилетний срок заместителем председателя Тульского областного суда назначен Владислав Викторович Назаров. Председателем Богородицкого межрайонного суда стал Никита Андреевич Руденко. Аналогичную должность в Ленинском районном суде займёт Регина Владимировна Мясоедова.

Судьёй Тульского областного суда назначена Ольга Сергеевна Свиридова. Есть новые назначения и в районных судах – судьёй Алексинского межрайонного суда стал Сергей Александрович Темарев, а судьёй Привокзального районного суда Тулы – Анастасия Михайловна Перезябова.

 

сегодня, в 20:50 −2
