  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На дороге Тула — Новомосковск водители игнорируют дорожную разметку - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На дороге Тула — Новомосковск водители игнорируют дорожную разметку

На дороге Тула — Новомосковск водители игнорируют дорожную разметку

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. Запись сделана на 11 км автодороги Тула — Новомосковск. На ней видно, как сразу несколько автомобилистов нарушают ПДД, игнорируя дорожную разметку.

«Здравствуйте. Поворот на Петелино. Снято 04.10.2025, примерно в 12.40», — сообщил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель выехал в лоб встречному авто и не хотел уступать
Дежурная часть
В Туле водитель выехал в лоб встречному авто и не хотел уступать
вчера, в 20:27, 11 2524 2
В Плеханово у торопливого водителя «нашла коса на камень»
Дежурная часть
В Плеханово у торопливого водителя «нашла коса на камень»
вчера, в 16:00, 0 1547 1
На ул. Чапаева водитель фургона решил, что ему можно по встречке
Дежурная часть
На ул. Чапаева водитель фургона решил, что ему можно по встречке
4 октября, в 20:00, 3 1191 1
В Тульской области фура «закусилась» с легковушкой
Дежурная часть
В Тульской области фура «закусилась» с легковушкой
4 октября, в 15:13, 47 2690 -2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:24 −7
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
сегодня, в 07:00, 71 1073 3
Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве
Политика и экономика
Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве
сегодня, в 13:37, 38 2110 -5
Ночью в небе над Тульской областью уничтожили 8 беспилотников
Жизнь Тулы и области
Ночью в небе над Тульской областью уничтожили 8 беспилотников
сегодня, в 06:39, 30 2232 -4
Дом равнодушия. Чему нас научила история с погибшими в запертой квартире собаками
Жизнь Тулы и области
Дом равнодушия. Чему нас научила история с погибшими в запертой квартире собаками
сегодня, в 14:55, 23 2146 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
85 новых автобусов поступят в Тульскую область до 1 ноября
85 новых автобусов поступят в Тульскую область до 1 ноября
В Тульской области почти 400 тысяч жителей привиты от гриппа
В Тульской области почти 400 тысяч жителей привиты от гриппа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.