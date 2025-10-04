В Туле снова выставили на продажу «Криволученские бани»

Фото «Российский аукционный дом»

Цену снизили с 33 до почти 26 миллионов рублей.

В Туле вновь выставили на продажу одни из самых старых тульских бань — «Криволученские», что на улице Доватора. Цена упала до 25,8 миллиона рублей.

В аукционный лот входит участок земли площадью 2 198 кв. м, двухэтажное здание бани с пристройкой, верандами и навесом площадью 1 646,8 кв. м.

Напомним, разговор о продаже бань начался еще в 2020 году, когда городские депутаты рассмотрели вопрос о приватизации муниципального имущества, в том числе и имущества ОАО «Лотос» (бани в разных частях города).

«Криволученские бани» были построены в 1938 году, через несколько лет после начала строительства Новотульского металлургического завода, когда в Криволучье для строителей и рабочих предприятия строили поселок Новая Тула (теперь Криволучье).

Долгое время фасад бань украшала яркая вывеска, настоящий арт-объект!



Фото Myslo.

Она пропала вместе с приватизацией банного комплекса. В самой бане говорили, что вывеску сняли на время ремонта, а когда ремонт был окончен, вывеску просто не вернули на место.