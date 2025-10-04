  1. Моя Слобода
Тулякам расскажут, как придумать и написать интересного героя

Лекция пройдет в рамках фестиваля словесного творчества.

Сегодня, 4 октября, на лекции «Как придумать и написать интересного героя» тулякам расскажут, как находить героев в повседневной жизни. Участники разберут психологические составляющие образа и поймут, какими литературными приёмами создаётся притягательный персонаж.

Спикером выступит Рагим Мусаев — руководитель литературно-драматургической части Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы, лауреат многочисленных литературных премий.

«Создать интересного героя — задачка не из легких. Нужно, чтобы у него была своя психология, мотивация, взгляды на жизнь. Проще говоря, чтобы он казался читателю живым», — отмечают организаторы. 

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке

сегодня, в 13:13
В Туле снова выставили на продажу «Криволученские бани»
В Туле снова выставили на продажу «Криволученские бани»
В горбольнице Новомосковска открыли отделение для лечения сосудистых патологий
В горбольнице Новомосковска открыли отделение для лечения сосудистых патологий
