Тулякам расскажут, как придумать и написать интересного героя

Сегодня, 4 октября, на лекции «Как придумать и написать интересного героя» тулякам расскажут, как находить героев в повседневной жизни. Участники разберут психологические составляющие образа и поймут, какими литературными приёмами создаётся притягательный персонаж.

Спикером выступит Рагим Мусаев — руководитель литературно-драматургической части Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы, лауреат многочисленных литературных премий.

«Создать интересного героя — задачка не из легких. Нужно, чтобы у него была своя психология, мотивация, взгляды на жизнь. Проще говоря, чтобы он казался читателю живым», — отмечают организаторы.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.