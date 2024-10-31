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Криволученские бани закроются с декабря
Фото Юлии Королевой и «Российский аукционный дом»

Криволученские бани закроются с декабря

Говорят, обветшали. После этого в Туле останется только одна общественная баня – в Заречье.

— Узнал, что закрывают с декабря общественные бани в Криволучье. Что на Доватора, 2-а. Саун и бань в Туле много, но они все на компании и дорогие. А вот если одному или вдвоем-втроем сходить — сейчас в Туле всего две точки. Криволучье и Заречье. Да и здание бани — историческое, одно из первых построенных в поселке еще до войны. Думаю, властям города надо вмешаться! — пишет туляк Игорь Фадеев. 

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Бани на ул. Доватора, 2-а, принадлежат АО «Лотос». Прошлым летом комплекс выставили на продажу с начальной целой более 33 млн рублей. Видимо, покупателя так и не нашли.

О том, почему закрывают Криволученские бани, Myslo рассказали в администрации Тулы.

По информации комитета имущественных и земельных отношений, собственник комплекса — АО «Лотос» провел обследование зданий.

Процент физического износа одного из зданий 55%, второго — 78%.

Техническое состояние первого строения (литер А) оценили как «ограниченно-работоспособное»: есть повреждения и дефекты, но опасности внезапного разрушения нет. 

Второе здание (литер А1), по мнению экспертов, находится в «недопустимом состоянии», существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования.

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В настоящее время здание Бани № 1 на ул. Доватора требует больших финансовых вложений. С каждым годом состояние лишь ухудшается.

— Кроме этого, социальная значимость работы подразделения Бани № 1 практически утеряна: на текущий момент 95% жителей округа имеют доступ к холодному и горячему водоснабжению, — отметили в администрации. 

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Предприятие АО «Лотос» также оказывает услуги гражданам в полном объеме в банях № 4 на ул. Октябрьской, 60. И предоставляет льготы пенсионерам, участникам СВО, ветеранам боевых действий, малоимущим, детям, за счет собственных средств.

 

«Криволученские бани» открылись в Туле в 1938 году, когда для строителей и рабочих Новотульского металлургического завода строили поселок Новая Тула (теперь Криволучье).

Долгое время фасад бань украшала яркая вывеска, настоящий арт-объект!

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Фото Myslo.

Вывеска пропала вместе с приватизацией банного комплекса. 

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сегодня, в 10:30 +1
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