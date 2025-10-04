В Туле загорелась дача на улице Приупской

В Туле сегодня, 4 октября, днем загорелась дача на улице Приупская. Жители заметили столб черного дыма.
Как рассказали в региональном МЧС, на месте работают четыре пожарных расчета. Предварительно, пострадавших нет.
