На трассе М-4 в Тульской области на два года перекроют движение по мосту через реку Красивая Меча

Движение транспорта по альтернативному пути объезда платного участка через р. Красивая Меча в Ефремовском районе будет прекращено предварительно с 5 октября 2025 по 27 ноября 2027 года. Это связано с капитальным ремонтом моста. Об этом сообщает минтранс Тульской области.

Объездной маршрут будет организован по трассе М-4 «Дон» (основное направление, платный участок) и участку автомобильной дороги Рязань — Ряжск — Александр Невский — Данков — Ефремов.

Схема объезда будет размещена на информационных щитах на подъездах к ремонтируемому мосту.

Транспортное обслуживание д. Покровка будет осуществляться с остановочного пункта «Элеватор» Ефремова, а также остановочного пункта «Чернятино». К нему построят пешеходный мост через Красивую Мечу.

Работы выполняет «РОСАВТОДОР».