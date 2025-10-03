  1. Моя Слобода
Кворум отменяется: в России могут изменить правила проведения собрания жителей дома
Фото Алексея Пирязева.

Кворум отменяется: в России могут изменить правила проведения собрания жителей дома

Законопроект позволит решить вопрос с подделкой подписей в протоколах собраний жильцов.

Рабочая группа по улучшению системы регулирования сферы управления многоквартирными домами при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ разработала законопроект, меняющий порядок проведения собраний собственников многоквартирных домов. Он направлен на стимулирование владельцев квартир активно включаться в процесс принятия решений.

В основе инициативы — опыт управления домами в других странах. Так, в ряде государств действуют такие правила:

  • если в назначенный день собрание не набрало кворум, то оно назначается повторно;
  • если повторно нет нужного минимума, то решение принимают те, кто пришел. Остальные жители дома будут исполнять это решение. 

Такой порядок вынуждает жителей присутствовать на собраниях и участвовать в жизни дома.

Российский законопроект предлагает пойти по такому же принципу: если нет кворума на первом собрании, признавать его несостоявшимся и перенести его на новую дату.

На втором собрании для принятия решения будет достаточно 25% голосов собственников.

Снижение планки кворума предлагается распространить не на все вопросы, а лишь на те, что не затрагивают личные имущественные права собственников, например о реконструкции многоквартирного дома и т. п. 

Также хотят дать возможность владельцам квартир голосовать через ГИС ЖКХ при любой форме собрания. Это позволит даже тем, кто в командировке или отпуске, высказывать свое мнение по вопросам, вынесенным на обсуждение. А значит, в ряде случаев это сократит срок приема решений жителями. 

К числу обязанностей УК предлагается отнести организацию годовых собраний, где представляется отчет о проделанной работе и составляются планы на будущий год.

Автор:
Фотограф:
3 октября, в 14:42 +2
