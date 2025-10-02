  1. Моя Слобода
В Туле за 37 млн рублей продают виноградник с винодельней 
Этот проект подходит для тех, кто хочет заниматься туризмом, пишет продавец.

В Туле на продажу выставлен участок, на территории которого находится виноградник с винодельней. По словам продавца, этот проект для тex, ктo хочет заниматься туризмом, развивать севернoe виноградарствo промышленногo образцa нa ужe благоустроенной экологически чистой землe c возможностью дальнейшегo масштабирования посадки нa своей территории.

На территории имеются все коммуникации и даже мини-гостиница для персонала. Также продавец обещает оказать покупателю поддержку в виде первичного обучения, консультаций и семинаров.

Стоимость виноградника составляет 37 миллионов 100 тысяч рублей. 

