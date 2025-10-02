  1. Моя Слобода
Губернатор Дмитрий Миляев встретился с волейболистками «Тулицы»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Дмитрий Миляев встретился с волейболистками «Тулицы»

Он пожелал спортсменкам успехов в новом сезоне.

2 октября губернатор Дмитрий Миляев провел встречу со спортсменками волейбольной «Тулицы» в преддверии нового сезона чемпионата России. Глава региона отметил, что «Тулица» — единственная команда, представляющая наш регион в Высшей лиге. 

bh4q57iiypgrheomea5ensnvqbm0mx6r.jpg

— Поздравляю вас с приближением нового сезона. Желаю вам успехов, пусть все у вас получается! Волейбол — игра командная, многое зависит от того, насколько вы понимаете и чувствуете друг друга. Играйте уверенно, ничего не бойтесь! Мы все за вас болеем! Вся Тульская область вами гордится! — сказал Дмитрий Миляев. 

По словам губернатора, в регионе уделяется серьезное внимание развитию спорта, активно развиваются молодежные составы, растет волейбольная школа. 

3j1tlhcyfh0n0hbb8aqou9p9z2fsez8n.jpg

Напомним, первая игра нового сезона Суперлиги по волейболу состоится 5 октября. «Тулица» сыграет на выезде с краснодарским «Динамо». 

Вообще, календарь у тулячек достаточно сложный: со старта им предстоит провести четыре выездных матча подряд. Первая домашняя игра пройдет только в конце октября — 28-го числа.

сегодня, в 15:12 0
ГК «Полипласт» подвел итоги участия в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
ГК «Полипласт» подвел итоги участия в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» вырастет втрое
Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» вырастет втрое
