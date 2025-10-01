  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле приступили к консервации фонтанов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле приступили к консервации фонтанов
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле приступили к консервации фонтанов

Работы будут проводить в течение месяца.

1 октября в Туле официально завершился сезон работы фонтанов. Рабочие приступили к консервации фонтанных комплексов. Об этом сообщает городская администрация.

Работы запланированы на всех восьми фонтанах областной столицы: в сквере Тульского академического театра драмы, на Крестовоздвиженской площади, на мемориале «Защитникам неба Отечества», в скверах Л. Толстого, Октябрьском, им. В.А. Легасова, Кировском, а также в сквере у монумента тулякам – Героям Советского союза.  

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpg

На объектах сливают воду, выполняют продувку системы водопровода с помощью компрессора, снимают насадки и форсунки, устанавливают металлические заглушки. Также очищают дно чаш, боковых поверхностей,  бортов от илистых отложений, известкового налета, грязи, демонтируют светильники. После этого устанавливают элементы каркаса из брусьев и монтируют укрывное покрытие из рулонных материалов.

Работы по консервации планируют завершить до 1 ноября. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 17:08 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
консервация фонтанов
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
вчера, в 22:00, 76 634 0
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
вчера, в 16:45, 45 1069 0
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
Жизнь Тулы и области
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
вчера, в 21:21, 31 640 1
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
Дежурная часть
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
вчера, в 20:45, 29 1573 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле обсудили вопросы здоровья и долголетия
В Туле обсудили вопросы здоровья и долголетия
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.