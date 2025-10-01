В Туле приступили к консервации фонтанов

1 октября в Туле официально завершился сезон работы фонтанов. Рабочие приступили к консервации фонтанных комплексов. Об этом сообщает городская администрация.

Работы запланированы на всех восьми фонтанах областной столицы: в сквере Тульского академического театра драмы, на Крестовоздвиженской площади, на мемориале «Защитникам неба Отечества», в скверах Л. Толстого, Октябрьском, им. В.А. Легасова, Кировском, а также в сквере у монумента тулякам – Героям Советского союза.

На объектах сливают воду, выполняют продувку системы водопровода с помощью компрессора, снимают насадки и форсунки, устанавливают металлические заглушки. Также очищают дно чаш, боковых поверхностей, бортов от илистых отложений, известкового налета, грязи, демонтируют светильники. После этого устанавливают элементы каркаса из брусьев и монтируют укрывное покрытие из рулонных материалов.

Работы по консервации планируют завершить до 1 ноября.