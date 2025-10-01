  1. Моя Слобода
В Туле обсудили вопросы здоровья и долголетия
Фото автора.

В Туле обсудили вопросы здоровья и долголетия

Врачи собрались в Тульской областной клинической больнице на большом научно-практическом форуме «Серебряный возраст», чтобы обсудить проблемы гериатрии.

Международный день пожилого человека мы отмечаем каждый год 1 октября. В медицине есть наука, изучающая все аспекты старения человека, и эта наука — геронтология. Ее раздел — гериатрия — занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. 

Анна Савищева, главный врач Тульской областной клинической больницы:

Анна Савищева

— Сегодня для нас знаковое событие — мы проводим межрегиональный научно-практический форум, посвященный пациентам старшего возраста. Название у форума очень красивое — «Серебряный возраст». Актуальность лечения и наблюдения пациентов старшей возрастной группы с каждым годом приобретает всё большую значимость. Сегодня мы ждем в гости специалистов из Московских и Санкт-Петербургских вузов, будут выступать и тульские специалисты — гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи, ревматологи, урологи, офтальмологи, терапевты. 

Отмечу, что очень важна та атмосфера, в которой находятся наши бабушки и дедушки, мамы и папы. И чтобы их жизнь длилась как можно дольше и была качественной. 

Официальная классификация возрастов, принятая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сегодня выглядит так:

  • молодой возраст — 18−44 года;
  • средний возраст — 45−59 лет;
  • пожилой возраст — 60−74 года;
  • старческий возраст — 75−90 лет;
  • долголетие — старше 90 лет.

Татьяна Коломейцева, заместитель главного врача по терапевтической помощи Тульской областной клинической больницы, главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Тульской области:

Татьяна Коломейцева

— «Серебряным» мы называем возраст старше 60 лет. Это как минимум 400 тысяч человек в Тульской области. Форум направлен на то, чтобы объединить усилия врачей всех специальностей для помощи этому огромному количеству пациентов. Проблем много: от нарушений функций высшей нервной деятельности до урологических нарушений и появления сенсорных дефицитов — снижение зрения и слуха. 

По словам Татьяны Михайловны, родственники пожилого человека могут по первым симптомам определить, что ему нужна помощь. Первый признак — это забывание. Пожилой человек может раздражаться от того, что забыл выключить свет, воду, не принял лекарства, не измерил давление. 

— Могут начаться проблемы с внешним видом, с опрятностью. Человек может выйти зимой на улицу без теплой обуви. На такие звоночки родственники должны обратить внимание, поговорить с родным человеком и обратиться к специалистам за помощью. Начинаем мы с терапевта. Он проведет анкетирование по опроснику «Возраст — не помеха», по его результатам направит пациента к специалистам в зависимости от выявленной патологии. Важно, что работа ведется комплексная, командная. 

Врач отметила, что за последнее время многие болезни, к сожалению, помолодели, и топ-3 таких заболеваний — болезни сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и когнитивные нарушения, связанные с поражением сосудов головного мозга. Причины — курение, гиподинамия и нерациональное питание, приводящее к избыточному весу. Это факторы, которые ускоряют старение. 

— Для пожилых людей физическая нагрузка не измеряется количеством шагов. Здесь нужно учитывать время — не менее 150 минут в неделю. Это может быть любая нагрузка: ходьба в умеренном темпе, работа в саду, прогулка с внуками, прогулка в парке со скандинавскими палками.

вчера, в 17:10
