Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Об этом сказано в прогнозе социально-экономического развития региона.

В Тульской области одобрили прогноз социально-экономического развития региона на 2026–2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства Михаил Пантелеев.

В документе, в частности, идет речь о прогнозируемом повышении зарплат. Так, по оценке среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Тульской области за 2025 год составит 85 718,1 рубля.

С учетом динамики, заложенной в сценарных условиях РФ, и уровня достижения показателей социально-экономического развития Тульской области, в 2028 году среднемесячная заработная плата по консервативному варианту прогноза составит 106 324 рубля, по базовому варианту — 110 924,6 рубля.

Зарплаты увеличатся относительно 2024 года в 1,4 и в 1,5 раза соответственно по вариантам прогноза.