  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

День машиностроителя отмечается в России каждый год в последнее воскресенье сентября.

Дмитрий Миляев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли:

— Машиностроение — одна из ключевых отраслей промышленности Тульской области. Оно было и остается надежной опорой региональной экономики, важнейшим фактором технологического развития и промышленной стабильности.

Благодаря вашему трудолюбию, мастерству и самоотдаче предприятия комплекса уверенно движутся вперед: модернизируют оборудование, расширяют номенклатуру продукции и повышают ее качество. Ваши изделия востребованы в оборонной, нефтегазовой, строительной, пищевой и других стратегически важных сферах.

Спасибо вам за добросовестный труд, преданность своему делу и верность славным традициям отечественного машиностроения.

Отдельные слова благодарности — ветеранам отрасли. Ваш опыт и высокий профессионализм — пример для молодых специалистов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Тульской области!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:30 0
Другие статьи по темам
Событие
День машиностроителяпоздравление
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
Погода в Туле 28 сентября: дождь, до +11 и высокое давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 сентября: дождь, до +11 и высокое давление
сегодня, в 10:04, 101 1255 0
В небе над Тульской областью сбиты четыре БПЛА
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбиты четыре БПЛА
сегодня, в 07:05, 89 3179 -2
В Туле мошенники стали представляться сотрудниками «Тулагорводоканала»
Жизнь Тулы и области
В Туле мошенники стали представляться сотрудниками «Тулагорводоканала»
сегодня, в 09:00, 51 1593 1
Под чаепитие с пряниками: SHAMAN и Мизулина заявили о начале работы собственной партии «Мы»
Жизнь Тулы и области
Под чаепитие с пряниками: SHAMAN и Мизулина заявили о начале работы собственной партии «Мы»
сегодня, в 13:00, 21 691 -19

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Синоптики предупредили о заморозках в ближайшие дни
Синоптики предупредили о заморозках в ближайшие дни
Незаконная охота: в Туле задержаны браконьеры с тепловизорами
Незаконная охота: в Туле задержаны браконьеры с тепловизорами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.