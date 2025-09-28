Дмитрий Миляев поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

Дмитрий Миляев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли:
— Машиностроение — одна из ключевых отраслей промышленности Тульской области. Оно было и остается надежной опорой региональной экономики, важнейшим фактором технологического развития и промышленной стабильности.
Благодаря вашему трудолюбию, мастерству и самоотдаче предприятия комплекса уверенно движутся вперед: модернизируют оборудование, расширяют номенклатуру продукции и повышают ее качество. Ваши изделия востребованы в оборонной, нефтегазовой, строительной, пищевой и других стратегически важных сферах.
Спасибо вам за добросовестный труд, преданность своему делу и верность славным традициям отечественного машиностроения.
Отдельные слова благодарности — ветеранам отрасли. Ваш опыт и высокий профессионализм — пример для молодых специалистов.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Тульской области!