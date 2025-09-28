Дмитрий Миляев поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

День машиностроителя отмечается в России каждый год в последнее воскресенье сентября.

Дмитрий Миляев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли:

— Машиностроение — одна из ключевых отраслей промышленности Тульской области. Оно было и остается надежной опорой региональной экономики, важнейшим фактором технологического развития и промышленной стабильности.

Благодаря вашему трудолюбию, мастерству и самоотдаче предприятия комплекса уверенно движутся вперед: модернизируют оборудование, расширяют номенклатуру продукции и повышают ее качество. Ваши изделия востребованы в оборонной, нефтегазовой, строительной, пищевой и других стратегически важных сферах.

Спасибо вам за добросовестный труд, преданность своему делу и верность славным традициям отечественного машиностроения.

Отдельные слова благодарности — ветеранам отрасли. Ваш опыт и высокий профессионализм — пример для молодых специалистов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Тульской области!