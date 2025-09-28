  1. Моя Слобода
Синоптики предупредили о заморозках в ближайшие дни
Фото Дмитрия Дзюбина.

На большей части территории России в ближайшие дни прогнозируется температура ниже нормы.

В ряде регионов резко похолодает на 15-20 градусов, ночные заморозки ожидаются даже на юге, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— На большей территории России ниже нормы будет температура в ближайшие дни. Холодная погода распространяется с запада на восток. Связано это с тем, что воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера… Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15-20 градусов, — сказал Вильфанд.

Он отметил, что на европейской территории России заморозки станут «типичным явлением», причем не только в Северо-Западном федеральном округе». 

— В центре Европейской России: и в Московской, и в сопредельных областях, и даже на юге Центрального федерального округа — в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской областях заморозки минус 2 — минус 3 градуса уже в ближайшие дни, — добавил метеоролог.

Но потом нас ждет новая волна тепла. 

сегодня, в 12:10 0
