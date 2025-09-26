В детских поликлиниках Тульской области сделают «зеленый коридор» для многодетных семей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В пятницу, 26 сентября, в Тульской детской областной больнице прошёл День открытых дверей. Офтальмолог, кардиолог, гастроэнтеролог и другие врачи осмотрели около 200 ребят и дали родителям рекомендации по дальнейшей диагностике и лечению.

Медучреждение посетили заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков и министр здравоохранения Сергей Мухин. Они пообщались с медработниками, пациентами и студентами ТулГУ, которые проходят в больнице практику.

Многодетная мама из Шатска спросила о возможности приема врачами без очереди. Дмитрий Марков поручил Сергею Мухину организовать «зеленый коридор» для многодетных родителей в детских медучреждениях региона, а также подготовить предложения по обновлению диагностического оборудования в детской областной больнице.

Дмитрий Марков также пообщался с будущими педиатрами – студентами III курса Мединститута ТулГУ. Дважды в неделю учебные занятия проходят на базе детской больницы. Будущие врачи вместе с опытными коллегами изучают клинические случаи и участвуют в обходах. Дмитрий Марков пожелал ребятам успехов в учебе и научной деятельности.

– Укрепление здоровья детей – один из приоритетов системы здравоохранения региона. Благодаря мерам поддержки медиков, которые действуют в регионе при поддержке губернатора Дмитрия Миляева, детские поликлиники укомплектованы педиатрами. Продолжаем привлекать в больницы узких врачей-специалистов. В отдаленные районы регулярно направляем мобильные поликлиники, чтобы жители, в том числе дети, проходили обследования и получали консультации врачей рядом с домом. Эта работа будет продолжена, – сказал Дмитрий Марков.