Житель Кимовска ради азарта пошёл на преступление: суд огласил приговор

Фото Артёма Жильцова.

За кражу 95 тысяч рублей у друга мужчина заплатит 110 тысяч рублей штрафа. Потерянная дружба – бесценна.

Кимовский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Тульской области и Управления Судебного департамента в Тульской области.

В январе текущего года, сидя в машине во дворе дома по ул. Мелихова, злоумышленник взял телефон своего приятеля и перевёл с помощью мобильного банка перевёл с его карты на свой счёт в букмекерской конторе 95 тысяч рублей.

Суд признал причинённый потерпевшему ущерб значительным и приговорил фигуранта к штрафу в размере 110 тысяч рублей. До вступления приговора в законную силу мера пресечения осужденный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.