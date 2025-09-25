В Тульской области увеличены пособия на детей-сирот и поддержка участников СВО и их семей

25 сентября состоялось первое заседание осенней сессии облдумы Тульской области. В работе приняли участие сенаторы РФ Михаил Борщев и Николай Воробьев. На заседании присутствовали участники проекта «Герой 71», инициированного губернатором Дмитрием Миляевым.

Заседание вела первый заместитель председателя облдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Левина. Она поздравила депутатов с началом новой парламентской сессии от имени спикера Андрея Дубровского. Поблагодарила коллег за продуктивную работу в летний период в своих округах, активное участие в мероприятиях и общественных проектах, эффективное взаимодействие с жителями.

— В законодательный портфель осенней сессии войдут вопросы общефедеральной тематики и те задачи, обозначенные губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым и отраженные в Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года и на период до 2026 года, — обратилась к депутатам Марина Левина. — Среди них исполнение социальных обязательств, расширение мер поддержки семей с детьми, правовое обеспечение всех сфер жизнедеятельности, повышение комфортности проживания в регионе, развитие сельских территорий, создание благоприятного инвестиционного климата и другие.

В Год защитника Отечества и юбилея Великой Победы в зоне особого внимания — ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и их близкие.

— В регионе выстроена эффективная комплексная система поддержки ветеранов и действующих военнослужащих, их родных. Эту работу необходимо продолжать, донастраивать правовую базу для актуализации и совершенствования социальных гарантий, мер поддержки, внедрения новых инструментов помощи. Это наш приоритет, — отметила Марина Левина. — Особенно ценно ваше искреннее участие и всестороннее содействие нашим защитникам. Мы продолжаем отправлять в зону боевых действий дополнительные гуманитарные грузы, необходимое для успешного выполнения поставленных задач.

Один из ключевых вопросов сессии — принятие бюджета на следующий год и плановый период. По словам первого зампреда облдумы, правительство области предметно прорабатывает проект главного финансового документа с учетом обеспечения социальных гарантий, выраженной социальной направленности, соответствия стратегическим целям развития региона.

Дума продолжит развивать межпарламентское сотрудничество, взаимодействовать с Госдумой и Советом Федерации по решению актуальных вопросов. В планах — участие в заседаниях Совета законодателей Российской Федерации, его президиума, Совета законодателей ЦФО.

— Совместно с губернатором Тульской области, командой регионального правительства приложим все усилия для дальнейшего устойчивого роста и повышения качества жизни земляков, — заявила Марина Левина.

Изменения в законах о муниципальной службе

Депутаты приняли Законы «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тульской области», «О внесении изменений в Закон Тульской области „О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Тульской области“» и Закон Тульской области «О Реестре должностей муниципальной службы в Тульской области».

— Наш профильный комитет предварительно рассмотрел законопроекты и рекомендовал Думе принять их в качестве законов. Это связано в первую очередь с образованием недавно новых муниципальных округов: Веневского, Воловского, Дубенского, Куркинского и Плавского, — рассказал председатель комитета облдумы по местному самоуправлению, руководитель фракции КПРФ Алексей Лебедев.

Речь идет о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти области. Уточнены положения, связанные с проведением публичных слушаний в муниципальных образованиях.

— Принят закон, предусматривающий возможность введения в муниципалитетах с населением свыше 7 тысяч человек должностей начальника и заместителя начальника территориального управления. Это важно, чтобы жителям было удобно поддерживать контакты с органами местного самоуправления, — подчеркнул Алексей Лебедев.

Увеличены доходы бюджета региона: средства пойдут на социальную сферу

Депутаты утвердили Закон «О внесении изменений в Закон Тульской области „О бюджете Тульской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“».

Доходы бюджета Тульской области на 2025 год увеличены на 1,5 млрд рублей — до 151,8 млрд рублей, расходы вырастут на 5,1 млрд рублей — до 167,5 млрд рублей.

— Эти дополнительные бюджетные средства пойдут на социальные нужды, — пояснила председатель комитета облдумы по экономической политике и финансам, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Галина Алешина. — На здравоохранение будет направлено более 860 млн рублей. Впервые в нашей области начато строительство модульного приемного отделения в Новомосковске, которое будет оснащено новейшим оборудованием. Это повысит качество оказания неотложной и экстренной медицинской помощи. Больше финансов выделят на централизованную закупку медикаментов, оплату съемного жилья для медработников, на стимулирующие выплаты для медиков.

Более чем на 800 млн рублей увеличивается финансовое обеспечение соцзащиты. Эти средства, по словам Галины Алешиной, направят на поддержку многодетных семей, участников СВО и их семей. В целом в текущем году финансирование данной сферы превысит 37 млрд рублей.

— На 1,4 млрд рублей увеличивается дорожный фонд Тульской области. На 1,3 млрд рублей пополнится резервный фонд правительства региона. 360 млн рублей добавлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 1 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ предназначен для софинансирования развития инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», — рассказала Галина Алешина. — В целом все дополнительно выделенные средства будут направлены на повышение качества жизни туляков и выполнение всех социальных обязательств региона.

Увеличены размеры пособий на детей-сирот

Депутаты приняли Закон «О внесении изменений в статью 25 Закона Тульской области „О защите прав ребенка“».

С 1 января 2026 года установлены новые размеры ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) и приемному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из норм материального обеспечения указанной категории детей.

— Поддержка семей с детьми, приемных родителей всегда находится в центре нашего внимания. Увеличение выплат происходит ежегодно. Сумма зависит от возраста ребенка. Возрастных категорий восемь, — рассказала председатель комитета облдумы по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева.

Итак, размер ежемесячной выплаты в 2026 году в зависимости от возраста детей составит:

от 0 до 6 месяцев — 26062,62 руб. (в 2025 г. — 20678,57 руб.);

от 6 до 12 месяцев — 38060,95 руб. (в 2025 г — 31035,83 руб.);

от 12 до 18 месяцев — 26782,49 руб. (в 2025 г. — 21089,56 руб.);

от 18 месяцев до 2 лет — 26471,69 руб. (в 2025 г. — 20390,82 руб.);

от 2 до 3 лет — 24595,29 руб. (в 2025 г. — 19549,89 руб.);

от 3 до 7 лет — 23411,07 руб. (в 2025 г. — 21466,7 руб.);

от 7 до 11 лет — 29120,47 руб. (ы 2025 г. — 27213,31 руб.);

от 11 до 18 лет — 34293,74 руб. (в 2025 г. — 29112,04 руб.).

— Приемные родители и опекуны выполняют очень важную социальную миссию. Наша общая задача — всесторонне помогать им, — подчеркнула Ольга Слюсарева.

Кадровое назначение

На первом заседании осенней сессии присягу принес депутат Тульской облдумы Юрий Любарский. Он избран в состав комитета по экономической политике и финансам.