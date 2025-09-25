В 2025 году более 100 туляков досрочно вышли на пенсию благодаря длительному стажу

Фото Алексея Пирязева.

Жители Тульской области с продолжительным трудовым стажем имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости — на два года раньше общеустановленного возраста. Для этого мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, а женщинам — не менее 37 лет.

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Тульской области досрочно назначило пенсии за длительный стаж работы 107 жителям региона — 47 мужчинам и 60 женщинам.

— В длительный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, засчитываются официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, служба в армии по призыву, а также период участия в специальной военной операции. За один год участия в СВО во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании на лицевой счет участника СВО начисляется 3,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов, вместо 1,8, — пояснил управляющий ОСФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Туляки могут проверить свой стаж, заказав выписку из лицевого счета в личном кабинете на портале Госуслуг. Эти сведения также можно получить в МФЦ и клиентских службах Отделения Социального фонда по Тульской области.