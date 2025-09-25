В Туле и области установили семь новых камер на нерегулируемых пешеходных переходах

Фото Дмитрия Дзюбина.

На заседании Общественного совета при минтрансе Тульской области обсудили безопасность дорожного движения. По итогам восьми месяцев 2025 года в регионе зафиксировано снижение по всем основным показателям аварийности:

количество ДТП снизилось на 3,8% (с 1226 до 1179),

количество погибших — на 2,6% (с 117 до 114),

количество пострадавших — на 2,4% (с 1562 до 1525).

В ведомстве уточнили, что все аварии ежемесячно рассматриваются специальной рабочей группой. Специалисты выясняют причины ДТП и дают конкретные рекомендации для их устранения на дорогах. Заседания проходят с участием сотрудников ГИБДД, владельцев дорог и органов власти.

Также на встрече обсудили использование комплексов фотовидеофиксации.

В этом году установлено семь новых камер на нерегулируемых пешеходных переходах:

Тула, ул. Староникитская, вблизи д. 53;

Тула, ул. Союзная, вблизи д. 1;

Тула, Веневское шоссе, вблизи д. 31-б/1;

Щекино, ул. Болдина, вблизи д. 1;

Щекино, ул. Лукашина, вблизи д. 10;

Щекино, ул. Советская, вблизи д. 11;

Новомосковск, ул. Пашанина, вблизи д. 39-а.

Еще две временно установлены на проспекте Ленина. Они фиксируют нарушения, в том числе выезд на полосы для общественно транспорта, пока продолжается реконструкция Орловского путепровода.

До конца года планируется закупить 15 стационарных комплексов. Они будут установлены в местах, определенных исходя из аварийности и по согласованию с УГИБДД.

В 2026 году для предотвращения наездов на пешеходов в Туле появятся 20 новых проекционных пешеходных переходов.

Где в Тульской области установлены камеры на дорогах, смотрите на карте по ссылке.