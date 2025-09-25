В Туле и области установили семь новых камер на нерегулируемых пешеходных переходах

На заседании Общественного совета при минтрансе Тульской области обсудили безопасность дорожного движения. По итогам восьми месяцев 2025 года в регионе зафиксировано снижение по всем основным показателям аварийности:
- количество ДТП снизилось на 3,8% (с 1226 до 1179),
- количество погибших — на 2,6% (с 117 до 114),
- количество пострадавших — на 2,4% (с 1562 до 1525).
В ведомстве уточнили, что все аварии ежемесячно рассматриваются специальной рабочей группой. Специалисты выясняют причины ДТП и дают конкретные рекомендации для их устранения на дорогах. Заседания проходят с участием сотрудников ГИБДД, владельцев дорог и органов власти.
Также на встрече обсудили использование комплексов фотовидеофиксации.
В этом году установлено семь новых камер на нерегулируемых пешеходных переходах:
- Тула, ул. Староникитская, вблизи д. 53;
- Тула, ул. Союзная, вблизи д. 1;
- Тула, Веневское шоссе, вблизи д. 31-б/1;
- Щекино, ул. Болдина, вблизи д. 1;
- Щекино, ул. Лукашина, вблизи д. 10;
- Щекино, ул. Советская, вблизи д. 11;
- Новомосковск, ул. Пашанина, вблизи д. 39-а.
Еще две временно установлены на проспекте Ленина. Они фиксируют нарушения, в том числе выезд на полосы для общественно транспорта, пока продолжается реконструкция Орловского путепровода.
До конца года планируется закупить 15 стационарных комплексов. Они будут установлены в местах, определенных исходя из аварийности и по согласованию с УГИБДД.
В 2026 году для предотвращения наездов на пешеходов в Туле появятся 20 новых проекционных пешеходных переходов.
Где в Тульской области установлены камеры на дорогах, смотрите на карте по ссылке.