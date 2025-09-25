  1. Моя Слобода
В Туле и области установили семь новых камер на нерегулируемых пешеходных переходах
Фото Дмитрия Дзюбина.

Публикуем адреса.

На заседании Общественного совета при минтрансе Тульской области обсудили безопасность дорожного движения. По итогам восьми месяцев 2025 года в регионе зафиксировано снижение по всем основным показателям аварийности:

  • количество ДТП снизилось на 3,8% (с 1226 до 1179),
  • количество погибших — на 2,6% (с 117 до 114),
  • количество пострадавших — на 2,4% (с 1562 до 1525).

В ведомстве уточнили, что все аварии ежемесячно рассматриваются специальной рабочей группой. Специалисты выясняют причины ДТП и дают конкретные рекомендации для их устранения на дорогах. Заседания проходят с участием сотрудников ГИБДД, владельцев дорог и органов власти.

Также на встрече обсудили использование комплексов фотовидеофиксации.

В этом году установлено семь новых камер на нерегулируемых пешеходных переходах:

  • Тула, ул. Староникитская, вблизи д. 53;
  • Тула, ул. Союзная, вблизи д. 1;
  • Тула, Веневское шоссе, вблизи д. 31-б/1;
  • Щекино, ул. Болдина, вблизи д. 1;
  • Щекино, ул. Лукашина, вблизи д. 10;
  • Щекино, ул. Советская, вблизи д. 11;
  • Новомосковск, ул. Пашанина, вблизи д. 39-а.

Еще две временно установлены на проспекте Ленина. Они фиксируют нарушения, в том числе выезд на полосы для общественно транспорта, пока продолжается реконструкция Орловского путепровода.

До конца года планируется закупить 15 стационарных комплексов. Они будут установлены в местах, определенных исходя из аварийности и по согласованию с УГИБДД.

В 2026 году для предотвращения наездов на пешеходов в Туле появятся 20 новых проекционных пешеходных переходов. 

Где в Тульской области установлены камеры на дорогах, смотрите на карте по ссылке.

