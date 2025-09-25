Тульские врачи впервые вылечили тахикардию современным методом

Фото минздрава Тульской области.

В Тульской областной клинической больнице при участии НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова успешно внедрен метод радиочастотной абляции (РЧА). Это передовая процедура по устранению нарушений сердечного ритма.

Первой пациенткой, которой была проведена РЧА, стала 31-летняя жительница Тулы, страдавшая от сильных приступов тахикардии. Медикаментозное лечение не приносило результатов, и врачи приняли решение о проведении малоинвазивной процедуры.

— Радиочастотная абляция — это современный и эффективный метод лечения аритмий. Процедура проводится под местной анестезией с применением УЗИ-контроля, что обеспечивает безопасность и комфорт для пациента. Мы точечно воздействуем на патологические участки, вызывающие аритмию, блокируя их радиочастотной энергией, — отметил сердечно-сосудистый хирург Гасанбег Рамазанов.

Как сообщает минздрав Тульской области, операция прошла успешно. Уже на следующий день пациентка чувствовала себя хорошо. Сейчас женщина проходит необходимые контрольные обследования перед выпиской.

На сегодняшний день в Тульской области выполнено 10 подобных операций. Врачи планируют расширить применение РЧА для лечения различных видов аритмий, включая трепетание предсердий, атриовентрикулярную тахикардию и фибрилляцию предсердий.