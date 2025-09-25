  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. ПАЗ с пассажирами перевернулся в Ефремове: Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
ПАЗ с пассажирами перевернулся в Ефремове: Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования
Фото Следственного комитета по Тульской области.

ПАЗ с пассажирами перевернулся в Ефремове: Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования

Напомним, происшествие случилось накануне в Тульской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Тульской области.

Напомним, 24 сентября 55-летний водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту № 12 Поселок Восточный — Ефремов, не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого автобус опрокинулся на крышу. В результате происшествия пострадали 15 человек.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи установят все обстоятельства аварии.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 15:00 0
Другие статьи по темам
Люди
Александр Бастрыкин
Место
Тульская областьЕфремов
Прочее
ДТП с автобусом
Туляки сообщают о дефиците бензина
Жизнь Тулы и области
Туляки сообщают о дефиците бензина
вчера, в 13:52, 145 4956 -24
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
Жизнь Тулы и области
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
вчера, в 20:33, 45 1862 2
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
вчера, в 22:00, 46 457 0
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
Жизнь Тулы и области
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
вчера, в 19:56, 32 1278 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские врачи впервые вылечили тахикардию современным методом
Тульские врачи впервые вылечили тахикардию современным методом
ЖК «Семейный бульвар»: сниженная процентная ставка для всех!
ЖК «Семейный бульвар»: сниженная процентная ставка для всех!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.