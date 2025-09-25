ПАЗ с пассажирами перевернулся в Ефремове: Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования

Фото Следственного комитета по Тульской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Тульской области.

Напомним, 24 сентября 55-летний водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту № 12 Поселок Восточный — Ефремов, не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого автобус опрокинулся на крышу. В результате происшествия пострадали 15 человек.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи установят все обстоятельства аварии.