Житель Новомосковска 40 раз ударил пенсионера ножом: суд огласил приговор

В Новомосковске 35-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Судом установлено, что 9 апреля пьяный обвиняемый находился в гостях у 73-летнего знакомого. В какой-то момент мужчины поссорились, и обвиняемый, вооружившись ножом, 40 раз ударил оппонента. Потерпевший сумел выскочить на улицу, но дозвониться медикам не успел — умер от обильного кровотечения.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.