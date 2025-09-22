Где сделать прививку от гриппа и как правильно носить маски: туляков проконсультируют специалисты

С 22 сентября по 3 октября в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» пройдет «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят на вопросы: где можно сделать прививку против гриппа, какие штаммы входят в состав вакцины, о правилах ношения масок, что необходимо делать в случае заболевания гриппом и ОРВИ и т. д.

Консультацию специалистов можно получить с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по следующим телефонам: