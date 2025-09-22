Где сделать прививку от гриппа и как правильно носить маски: туляков проконсультируют специалисты

С 22 сентября по 3 октября в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» пройдет «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят на вопросы: где можно сделать прививку против гриппа, какие штаммы входят в состав вакцины, о правилах ношения масок, что необходимо делать в случае заболевания гриппом и ОРВИ и т. д.
Консультацию специалистов можно получить с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по следующим телефонам:
- в Туле, Киреевском, Суворовском и Дубенском районах: 37-33-25, 37-07-06, 37-48-32, 22-37-56, 22-36-01, 8 (48763) 2-03-47;
- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4-09-09, 8 (48753) 4-09-07, 8 (48753) 4-05-35;
- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6-54-56;
- в Новомосковске, Донском, в Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6-10-28, 8 (48762) 6-50-70, 8 (48762) 6-56-62;
- в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5-33-81, 8 (48751) 5-23-83, 8 (48742) 4-16-10.