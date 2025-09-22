SHAMAN на «Интервидении» спел в тульский микрофон

Производитель электроакустической продукции из Тулы, технологический партнер ГК «РОСТЕХ» — компания «Октава Дизайн и Маркетинг» стал партнером международного конкурса «Интервидение-2025».
Участнику от России нашему земляку Ярославу Дронову подарили профессиональный вокальный микрофон МД-307.
Кроме того, ведущие мероприятия и гости конкурса использовали на красной дорожке первую отечественную цифровую радиосистему Октава OWS-U1200.
Также «Октава ДМ» обеспечила работу медиацентра, предоставив студийные конденсаторные микрофоны МК-117. Медиацентр «Интервидения» разместил более 600 журналистов из разных стран.