  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Улицу Фридриха Энгельса будут перекрывать по ночам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Улицу Фридриха Энгельса будут перекрывать по ночам
Фото администрации Тулы.

Улицу Фридриха Энгельса будут перекрывать по ночам

Каждую ночь будут закрывать разные участки.

С 22 по 24 сентября включительно в Туле планируется закрытие участков улицы Фридриха Энгельса с 23.00 до 6.00:

  • с 22 на 23 сентября — участок от улицы Первомайской до ул. Жаворонкова; участок от улицы Жаворонкова до ул. Агеева (закрытие будет поочередно, по мере производства работ);
  • с 23 по 24 сентября — участок от улицы Агеева до ул. Тульского Рабочего полка.

Схема перекрытий Головченко.jpg

Это связано с необходимостью проведения работ по инженерно-геологическим изысканиям на автомобильной дороге улицы Фридриха Энгельса.

Провести эти работы днем затруднительно из-за высокой загруженности дороги.

— Проведение работ по диагностике данного участка автомобильной дороги в ночное время согласовано с УМВД России по г. Туле и Управлением по транспорту и дорожному хозяйству г. Тулы, — сообщили Myslo в ГАУ ТО «Проектная контора».

Напомним, что ранее на сайте городской администрации появилось постановление о разработке проектной документации по расширению улицы Фридриха Энгельса до четырех полос. Речь идет об участке от ул. Первомайской до ул. Тульского Рабочего полка.

Разработкой документации за счет собственных средств занимается ГАУ ТО «Проектная контора». Срок на подготовку — шесть месяцев. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 17:11 −4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
перекрытие улиц
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель не испугался ДПС
В Туле водитель не испугался ДПС
Туляк Александр Гетманский завоевал медали на этапе Кубка мира по шашкам
Туляк Александр Гетманский завоевал медали на этапе Кубка мира по шашкам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.