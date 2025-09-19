Улицу Фридриха Энгельса будут перекрывать по ночам

Фото администрации Тулы.

С 22 по 24 сентября включительно в Туле планируется закрытие участков улицы Фридриха Энгельса с 23.00 до 6.00:

с 22 на 23 сентября — участок от улицы Первомайской до ул. Жаворонкова; участок от улицы Жаворонкова до ул. Агеева (закрытие будет поочередно, по мере производства работ);

с 23 по 24 сентября — участок от улицы Агеева до ул. Тульского Рабочего полка.

Это связано с необходимостью проведения работ по инженерно-геологическим изысканиям на автомобильной дороге улицы Фридриха Энгельса.

Провести эти работы днем затруднительно из-за высокой загруженности дороги.

— Проведение работ по диагностике данного участка автомобильной дороги в ночное время согласовано с УМВД России по г. Туле и Управлением по транспорту и дорожному хозяйству г. Тулы, — сообщили Myslo в ГАУ ТО «Проектная контора».

Напомним, что ранее на сайте городской администрации появилось постановление о разработке проектной документации по расширению улицы Фридриха Энгельса до четырех полос. Речь идет об участке от ул. Первомайской до ул. Тульского Рабочего полка.

Разработкой документации за счет собственных средств занимается ГАУ ТО «Проектная контора». Срок на подготовку — шесть месяцев.