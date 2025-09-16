Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» раскроют всем желающим нюансы городского поиска

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» приглашает всех новичков посетить лекцию, посвящённую розыску пропавших людей в городских условиях.

Участники узнают, как грамотно провести опрос населения, где и как правильно расклеить ориентировки, как осматривать торговые центры и вокзалы и откроют для себя множество других полезных тонкостей.

Регистрация на мероприятие проводится здесь. Занятие состоится в понедельник, 22 сентября, в 19.00, в отеле «Азимут» по адресу: ул. Советская, д. 3. Уточнить подробности можно по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна).