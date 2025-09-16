Тульские спортсмены блестяще выступили на чемпионате и первенстве Орловской области по бодибилдингу

Спортсмены и президент Федерации Тульской области Сергей Кирюхин. Фото предоставлены Тульской федерацией бодибилдинга.

Спортсмены Федерации Тульской области по бодибилдингу приняли участие в региональном чемпионате Орловской области. Туляки приехали соревноваться в отличной спортивной форме, и, несмотря на очень сильную конкуренцию, трое из них стали триумфаторами турнира.

В абсолютной категории велнесс-фитнес (номинация для женщин, демонстрирующих более естественное, атлетическое телосложение с акцентом на развитые, но не чрезмерные мышцы, - Прим. авт.) первое место и шикарную корону выиграла Анастасия Морозова (тренер Сергей Чернышов).

В абсолютиной категории менс физик мастера первое место выиграл Станислав Лендел (тренер Илья Корнеев).

??Категория менс физик для мужчин, которые поддерживают себя в форме силовыми тренировками, но предпочитают развивать меньше мышечных объемов и иметь спортивное и эстетическое телосложение.

В категории бодибилдинг до 80 кг второе место занял Александр Логвинов (тренер Станислав Морозов).

В категории бодибилдинг среди юниоров 1 место занял Михаил Филатов.