  Тульские спортсмены блестяще выступили на чемпионате и первенстве Орловской области по бодибилдингу
Тульские спортсмены блестяще выступили на чемпионате и первенстве Орловской области по бодибилдингу
Спортсмены и президент Федерации Тульской области Сергей Кирюхин. Фото предоставлены Тульской федерацией бодибилдинга.

Тульские спортсмены блестяще выступили на чемпионате и первенстве Орловской области по бодибилдингу

Соревнования прошли 14 сентября.

Спортсмены Федерации Тульской области по бодибилдингу приняли участие в региональном чемпионате Орловской области. Туляки приехали соревноваться в отличной спортивной форме, и, несмотря на очень сильную конкуренцию, трое из них стали триумфаторами турнира. 

photo_2025-09-16_17-16-07.jpg

В абсолютной категории велнесс-фитнес (номинация для женщин, демонстрирующих более естественное, атлетическое телосложение с акцентом на развитые, но не чрезмерные мышцы, - Прим. авт.) первое место и шикарную корону выиграла Анастасия Морозова (тренер Сергей Чернышов). 

В абсолютиной категории менс физик мастера первое место выиграл Станислав Лендел (тренер Илья Корнеев). 

photo_2025-09-16_17-17-44 (2).jpg

??Категория менс физик для мужчин, которые поддерживают себя в форме силовыми тренировками, но предпочитают развивать меньше мышечных объемов и иметь спортивное и эстетическое телосложение.

photo_2025-09-16_17-18-13.jpg

В категории бодибилдинг до 80 кг второе место занял Александр Логвинов (тренер Станислав Морозов). 

1.jpg

В категории бодибилдинг среди юниоров 1 место занял Михаил Филатов.

вчера, в 19:20
Событие
Анастасия МорозоваАлександр ЛогвиновСтанислав Лендел
ТулаОрел
 

