Велик риск возникновения лесных пожаров: в регионе объявлено метеопредупреждение

Об этом сообщает МЧС.

Сегодня, 16 сентября, на территории Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).

Главное управление МЧС России напомнило жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
  • своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;
  • соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
  • не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
  • имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

Фотограф:
сегодня, в 10:33
Прочее
метеопредупреждениеТульская областьпожароопасностьлесные пожарыМЧС
 

