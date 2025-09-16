«Скрытый патруль»: за лето тульские мотоциклисты нарушили ПДД более 2300 раз

В Тульской области за лето сотрудники ГАИ пресекли 2388 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Из них 503 нарушения за отсутствие водительских прав. Кроме того, 116 нарушений зафиксировали за пьяными водителями.

В отношении 21 водителя за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За неделю в рамках «Скрытого патруля» составлено 206 административных материалов за нарушения ПДД РФ в отношении водителей мототехники, из них 56 человек управляли транспортным средством без соответствующего права на управление транспортным средством, 16 водителей в состоянии опьянения. На спецстоянку отправили 67 мотоциклов.

«В отношении 20 детей-водителей до 16 лет и 12 водителей с 16 до 18 лет информация передана в подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) для принятия мер в отношении несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.