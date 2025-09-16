  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Скрытый патруль»: за лето тульские мотоциклисты нарушили ПДД более 2300 раз - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Скрытый патруль»: за лето тульские мотоциклисты нарушили ПДД более 2300 раз
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

«Скрытый патруль»: за лето тульские мотоциклисты нарушили ПДД более 2300 раз

Большинство из них ездили без прав.

В Тульской области за лето сотрудники ГАИ пресекли 2388 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Из них 503 нарушения за отсутствие водительских прав. Кроме того, 116 нарушений зафиксировали за пьяными водителями. 
 
В отношении 21 водителя за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.
 
За неделю в рамках «Скрытого патруля» составлено 206 административных материалов за нарушения ПДД РФ в отношении водителей мототехники, из них 56 человек управляли транспортным средством без соответствующего права на управление транспортным средством, 16 водителей в состоянии опьянения. На спецстоянку отправили 67 мотоциклов. 
 
«В отношении 20 детей-водителей до 16 лет и 12 водителей с 16 до 18 лет информация передана в подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) для принятия мер в отношении несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)», — сообщили в региональной Госавтоинспекции. 
 
В ведомстве напомнили, что «Скрытый патруль» продолжится до окончания мотосезона.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:06 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ПДДмотоциклистынарушения
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Велик риск возникновения лесных пожаров: в регионе объявлено метеопредупреждение
Велик риск возникновения лесных пожаров: в регионе объявлено метеопредупреждение
5 беспилотников сбили над Тульской областью в ночь на 16 сентября
5 беспилотников сбили над Тульской областью в ночь на 16 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.