Тулякам предложат более 600 рабочих мест на ярмарке вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

Заранее на мероприятие регистрироваться не нужно.

18 сентября в Кадровом центре «Работа России» в Туле пройдет ярмарка вакансий, где сразу 20 предприятий из разных сфер предложат порядка 600 свободных рабочих мест.

В ярмарке трудоустройства примут участие следующие работодатели:

АО «Тулагорводоканал»;

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области;

АО «Тульская макаронная фабрика»;

АО «Индустрия-сервис»;

АО «Тулагоргаз»;

ООО «Аргон»;

АО «Тулачермет»;

ПАО «Ростелеком»;

Главное управление МЧС России по Тульской области;

ФКУ «Военный комиссариат Тульской области»;

ОАО«РЖД»;

МКУ «Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям города Тулы»;

ЗАО «КФ „Старая Тула“»;

ООО «Тульская Гармонь»;

ООО «Агроторг»;

Кадровый центр «Работа России»;

АО «Птицефабрика Тульская»;

Эксплуатационное вагонное депо Тула;

Тульская дистанция сигнализации, централизации и блокировки;

ООО «Хлеб Сабурово».

Ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.

Мероприятие состоится с 14.00 до 15.30 по адресу: ул. Демонстрации, 34.