Тулякам предложат более 600 рабочих мест на ярмарке вакансий

18 сентября в Кадровом центре «Работа России» в Туле пройдет ярмарка вакансий, где сразу 20 предприятий из разных сфер предложат порядка 600 свободных рабочих мест.
В ярмарке трудоустройства примут участие следующие работодатели:
- АО «Тулагорводоканал»;
- Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
- АО «Тульская макаронная фабрика»;
- АО «Индустрия-сервис»;
- АО «Тулагоргаз»;
- ООО «Аргон»;
- АО «Тулачермет»;
- ПАО «Ростелеком»;
- Главное управление МЧС России по Тульской области;
- ФКУ «Военный комиссариат Тульской области»;
- ОАО«РЖД»;
- МКУ «Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям города Тулы»;
- ЗАО «КФ „Старая Тула“»;
- ООО «Тульская Гармонь»;
- ООО «Агроторг»;
- Кадровый центр «Работа России»;
- АО «Птицефабрика Тульская»;
- Эксплуатационное вагонное депо Тула;
- Тульская дистанция сигнализации, централизации и блокировки;
- ООО «Хлеб Сабурово».
Ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.
Мероприятие состоится с 14.00 до 15.30 по адресу: ул. Демонстрации, 34.