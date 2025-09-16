  1. Моя Слобода
Тулякам предложат более 600 рабочих мест на ярмарке вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

Тулякам предложат более 600 рабочих мест на ярмарке вакансий

Заранее на мероприятие регистрироваться не нужно.

18 сентября в Кадровом центре «Работа России» в Туле пройдет ярмарка вакансий, где сразу 20 предприятий из разных сфер предложат порядка 600 свободных рабочих мест.

В ярмарке трудоустройства примут участие следующие работодатели:

  • АО «Тулагорводоканал»;
  • Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области;
  • АО «Тульская макаронная фабрика»;
  • АО «Индустрия-сервис»;
  • АО «Тулагоргаз»;
  • ООО «Аргон»;
  • АО «Тулачермет»;
  • ПАО «Ростелеком»;
  • Главное управление МЧС России по Тульской области;
  • ФКУ «Военный комиссариат Тульской области»;
  • ОАО«РЖД»;
  • МКУ «Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям города Тулы»;
  • ЗАО «КФ „Старая Тула“»;
  • ООО «Тульская Гармонь»;
  • ООО «Агроторг»;
  • Кадровый центр «Работа России»;
  • АО «Птицефабрика Тульская»;
  • Эксплуатационное вагонное депо Тула;
  • Тульская дистанция сигнализации, централизации и блокировки;
  • ООО «Хлеб Сабурово».

Ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. 

Мероприятие состоится с 14.00 до 15.30 по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

сегодня, в 14:00 0
