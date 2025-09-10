В Заокском районе сняли карантин с земель после победы над бактериальным ожогом плодовых культур

Фото freepik.com.

Управление Россельхознадзора объявило об окончании карантина по заболеванию плодовых деревьев («бактериальный ожог») на территории Тульской области. Зона карантина охватывала около 2851 гектара земли в Заокском районе. Он действовал с 2020 года и был введен после выявления инфекции плодовых растений.

Для борьбы с заболеванием специалисты разработали специальные меры, выполнение которых регулярно проверялось.

«На данной территории карантинный объект отсутствовал в течение 3 лет подряд, что было подтверждено ежегодными фитосанитарными обследованиями», — сообщили в региональном Россельхознадзоре.