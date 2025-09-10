  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Плавске приставы по решению суда на два месяца закрыли кафе «Мангал» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Заокском районе сняли карантин с земель после победы над бактериальным ожогом плодовых культур
Фото freepik.com.

В Заокском районе сняли карантин с земель после победы над бактериальным ожогом плодовых культур

Под ограничения попадал 2851 гектар земли.

Управление Россельхознадзора объявило об окончании карантина по заболеванию плодовых деревьев («бактериальный ожог») на территории Тульской области. Зона карантина охватывала около 2851 гектара земли в Заокском районе. Он действовал с 2020 года и был введен после выявления инфекции плодовых растений.

Для борьбы с заболеванием специалисты разработали специальные меры, выполнение которых регулярно проверялось.

«На данной территории карантинный объект отсутствовал в течение 3 лет подряд, что было подтверждено ежегодными фитосанитарными обследованиями», — сообщили в региональном Россельхознадзоре. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:52 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Россельхознадзоркарантин

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский «Арсенал» зовёт фанатов на встречу с футболистами
Тульский «Арсенал» зовёт фанатов на встречу с футболистами
70 консультаций и четыре сохраненные жизни: в Туле два месяца работает кабинет социального помощника
70 консультаций и четыре сохраненные жизни: в Туле два месяца работает кабинет социального помощника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.