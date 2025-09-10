Тульский «Арсенал» зовёт фанатов на встречу с футболистами

11 сентября в 19.00 в ТЦ «Макси» состоится фото и автограф-сессия футболистов «Арсенала», сообщает пресс-служба клуба.

Болельщики команды и все желающие получат возможность пообщаться с игроками в обычной обстановке, сделать яркие снимки и взять у футболистов автографы. Кроме того, для участников мероприятия предусмотрены различные конкурсы с призами и сувенирами от ПФК «Арсенал».

В фото и автограф-сессии примут участие пять футболистов основного состава команды: Кирилл Большаков, Амур Калмыков, Алексей Бердников, Данил Липовой и Эрвинг Ботака.