  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Кутузова некоторым водителям все еще «не видно» разметку - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Кутузова некоторым водителям все еще «не видно» разметку

На ул. Кутузова некоторым водителям все еще «не видно» разметку

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Дмитрий Л. вновь поделился с редакцией Myslo кадрами с видеорегистратора своего авто. Запись сделана в районе дома № 30 по ул. Кутузова в Туле. На записи видно, как водитель кроссовера нарушил ПДД, повернув через сплошную линию дорожной разметки.

Напомним, правила дорожного движения в этом месте нарушают регулярно.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель Opel Meriva сделал «комбо» из нарушений ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель Opel Meriva сделал «комбо» из нарушений ПДД
вчера, в 20:48, 7 1067 1
В Туле водитель «не заметил» двойную сплошную на пр. Ленина
Дежурная часть
В Туле водитель «не заметил» двойную сплошную на пр. Ленина
вчера, в 17:25, 8 1066 0
На Зеленстрое в Туле встретили лихого самокатчика
Дежурная часть
На Зеленстрое в Туле встретили лихого самокатчика
8 сентября, в 20:17, 9 1988 1
На ул. Рязанской водитель решил, что ему можно прямо
Дежурная часть
На ул. Рязанской водитель решил, что ему можно прямо
8 сентября, в 17:56, 7 1292 1

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:31 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области откроют отделение триатлона
В Тульской области откроют отделение триатлона
В прошлом году ДТП в Тульской области нанесли охотничьим ресурсам ущерб на сумму более 9 млн рублей
В прошлом году ДТП в Тульской области нанесли охотничьим ресурсам ущерб на сумму более 9 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.