  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Какие дома Тулы будут обесточены 11 сентября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы будут обесточены 11 сентября

Какие дома Тулы будут обесточены 11 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Дальняя, 7-43 (нечётн.), 8-48 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а, 50-а, 52-а,
  • ул. Бабякина, 14-20 (чётн.), 5,
  • ул. Прудная,2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 27-53, 57-69 (нечётн.), 34-82 (чётн.), 36-а,
  • ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 20-34 (чётн.), 23-а, 30-а, 30-б, 30-в,
  • ул. Стахановская, 12, 15,
  • Епифанское шоссе, 17,
  • пр-д Большой, 8-30 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 14-а, 27-а,
  • ул. М. Горького, 5,
  • ул. Демидовская, 115, 117,
  • ул. Октябрьская, 52, 60, 64-а,
  • ул. Дегтярёва, 52,
  • ул. Белоусова, 34,
  • ул. Епифанская, 62-124 (чётн.), 104-а, 110-а, 120-а,
  • ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
  • ул. Степанова, 32,
  • ул. К. Маркса, 101,
  • ул. Мира, 11,
  • ЦПКиО им. Белоусова,
  • ул. Новомосковское шоссе, 22, 52-66, 54-б, 66-б.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:52 0
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле не будет светагде в Туле отключат светплановые отключения электроэнергии
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Мгновенная карма: водитель ехал по встречке и наткнулся на экипаж ДПС
Мгновенная карма: водитель ехал по встречке и наткнулся на экипаж ДПС
Дмитрий Миляев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по промышленности
Дмитрий Миляев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по промышленности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.