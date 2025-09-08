Три беспилотника сбили в небе над Тульской областью

В результате боевой работы минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника.
Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Губернатор Дмитрий Миляев напомнил тулякам правила безопасности:
- Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!
- Нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.
- Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.