  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Три беспилотника сбили в небе над Тульской областью - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Три беспилотника сбили в небе над Тульской областью

Три беспилотника сбили в небе над Тульской областью

В ночь на 8 сентября регион подвергся воздушной атаке.

В результате боевой работы минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника.

Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Губернатор Дмитрий Миляев напомнил тулякам правила безопасности:

  • Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!
  • Нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.
  • Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 07:07 −3
Другие статьи по темам
Событие
БПЛА
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области завершилось голосование за курского губернатора
В Тульской области завершилось голосование за курского губернатора
Погода 8 сентября: в Туле без осадков и до +23°С
Погода 8 сентября: в Туле без осадков и до +23°С
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.